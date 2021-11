Korrekte Bezeichnungen sind Britney Spears' (39) Liebstem Sam Asghari (27) offenbar sehr wichtig! Erst vor wenigen Wochen überraschte die Popsängerin ihre Fans mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner haben sich verlobt. Offenbar soll die Hochzeit noch in diesem Jahr stattfinden. Dass Sam nun ihr Verlobter ist, hat Britney wohl noch immer nicht ganz realisiert – ihr künftiger Gatte hat sie nun behutsam daran erinnert!

Auf Instagram teilte Britney vor wenigen Tagen einen Schnappschuss, in dessen Bildunterschrift sie von ihrem vergangenen Ausflug berichtete: "Dieser Trip war zwar erfolglos, aber wie sagt mein Freund immer so schön: Bleib dankbar!" Diese Aussage schien Sam allerdings ganz und gar nicht zu gefallen – immerhin hatte Britney ein wichtiges Detail vergessen, auf das er sie prompt in den Kommentaren aufmerksam machte: "Verlobter!"

Mit seinem Kommentar sorgte Sam für einen regelrechten Lacher. Über 36 Tausend Nutzer ließen ein "Gefällt mir" da und mehr als 600 Leute reagierten anschließend sogar noch darauf. Mit dem Kommentar wollte Sam seine Britney aber keinesfalls bloßstellen – er nahm die Sache mit Humor und platzierte dahinter noch einen lachenden Emoji sowie ein rotes Herzchen.

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, Juni 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Dezember 2020

