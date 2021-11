Die Ex von Ellen DeGeneres (63) holt aus! Anne Heche (52) war von 1997 bis 2000 mit der bekannten TV-Moderatorin liiert und stand öffentlich für die lesbische Beziehung ein. Doch auch Jahre später belastet sie diese Zeit noch und hat ihr einige Steine in den Weg gelegt: Anne gab nun zu, dass die Beziehung zu Ellen ihr beruflich ganz schön geschadet hat!

Die Hollywood-Schauspielerin erzählte im Gespräch mit Page Six, dass ihr nach der Bekanntgabe der lesbischen Beziehung einige Jobs verwehrt wurden: "Ich wurde aus einem 10-Millionen-Dollar-Filmvertrag gefeuert und sah kein Filmstudio von innen." Eigentlich sollte sie in einer romantischen Komödie neben Harrison Ford (79) mitspielen, doch ihre Sexualität habe letztlich dazu geführt, dass ihr die Rolle entzogen wurde. Selbst Jahre später hing ihr der Ruf noch nach. Anne sieht sich deshalb als eins der ersten Opfer der sogenannten Cancel Culture an, bei der vermeintliches Fehlverhalten mit öffentlichem Ausschluss und beruflich negativen Konsequenzen bestraft wird.

Doch die US-Amerikanerin sah auch positive Auswirkungen darin: Sie habe dadurch das Gefühl "einen Teil des Wandels" herbeigeführt zu haben, der zu einer stärkeren Einbeziehung der LGBTQ-Gemeinschaft geführt hat. So lernte Anne, für sich selbst einzustehen und für die Akzeptanz ihrer sexuellen Orientierung zu kämpfen.

