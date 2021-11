Ist Denny Heidrich nun bei Adam sucht Eva dabei oder doch nicht? Ende Oktober wurde die angebliche Liste von Promis bekannt gegeben, die an der diesjährigen Staffel der Nackedei-Kuppelshow teilnehmen sollen. Seitdem warten die Fans der Sendung gespannt auf eine offizielle Bestätigung des Senders oder der angehenden Freikörperkulturliebhaber. Deshalb hat Promiflash mal bei dem potenziellen Kandidaten Denny nachgehakt. Doch der Profiboxer ließ sich noch nicht in die Karten gucken...

"Also, ich kann zu dem Format noch nicht allzu viel sagen. Es wird ja viel gemunkelt, aber ich kann so viel sagen: Die Fans werden sich darauf freuen können, dass bis Ende des Jahres noch auf jeden Fall eine ganz große Bombe platzen wird", ist dem Berlin - Tag & Nacht-Star auf der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen (35) im First Class Medical in Berlin nur zu entlocken. Im Gespräch mit Promiflash plaudert er lediglich weiter aus, dass es vielleicht stimmen könnte, dass er 2021 Teil von "Adam sucht Eva" ist. "Ich denke, so ein richtiges Statement wird dann mal von den Verantwortlichen kommen", erzählt der Sportler.

Und dieses Statement ist seit wenigen Stunden online! Sowohl RTL2 als auch Denny auf seinem Instagram-Account enthüllten vor wenigen Stunden: Ja, der Ex-Big Brother-Teilnehmer zieht bald im TV blank! "Heute darf ich euch sagen, dass ich in den Garten Eden ziehen werde. Werde ich mich verlieben und die passende Eva für mich finden? Seid gespannt", teasert er im Netz an.

Anzeige

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, September 2020

Anzeige

RTL Denny Heidrich bei "Adam sucht Eva"

Anzeige

Instagram / denny_heidrich Denny Heidirich, ehemaliger "Big Brother"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de