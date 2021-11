Miro Slavov (31) ist kein Unbekannter! In der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise steht eine Neuerung an: Neben ehemaligen Kandidaten aus dem Bachelor- und Bachelorette-Universum gibt es jetzt nämlich auch zwei Neulinge, die eigentlich nichts mit den RTL-Datingshows zu tun haben, beim TV-Restekuppeln aber dennoch mitmischen wollen. Doch ganz neu ist Sportler Miro, der den männlichen Part des Überraschungsduos bildet, auch wieder nicht in der TV-Landschaft. Der Austria's Next Topmodel-Hottie datete sogar schon DSDS-Sternchen Melody Haase (27) in einer Fernsehshow.

Nach seiner Teilnahme an der österreichischen Version von Germany's next Topmodel konnte der gebürtige Ukrainer nicht nur für Michael Michalskys (54) Modekollektion über die Laufstege stolzieren – er bekam auch eine eigene Datingshow! Bei "Rendezvous im Paradies" ging es 2015 für ihn und seinen Kollegen Damir Jovanovic ab in einen extravaganten Urlaub zusammen mit einigen heißen Ladys – unter denen sich die Jungs nach ihrer Mrs. Right umschauen konnten. Damals war unter anderem auch Sängerin Melo am Start, die sich in der Sendung auf ein wildes Flirtabenteuer einließ. Miros Herz eroberte die Dunkelhaarige aber nicht – er fand sein vorübergehendes Glück stattdessen in Anna Hiltrop. Die Liebe zu dem Model war aber offensichtlich nicht für die Ewigkeit bestimmt.

Für Melody schien es aber auch nicht schlimm zu sein, dass es zwischen ihr und Miro nicht für mehr gereicht und er sich stattdessen für ihre Konkurrentin Anna entschieden hat. Tatsächlich hatte die Musikerin nämlich weniger Interesse an ihm, sondern vielmehr an seinem Kumpel Damir – dem zweiten Singlemann der Show. Das Ex on the Beach-Girl schaffte es im Kampf um ihn bis ins Finale, musste sich in der Puls4-Sendung dann aber doch gegen eine andere Lady geschlagen geben. Das Männermodel war nach der gemeinsamen Zeit an der Coté d'Azur hin und weg von Julia aus Linz.

Instagram / miro_slavov Miro Slavov, Reality-TV-Star

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, 2021

Instagram / melodyraabbit Melody Haase mit "Rendezvous im Paradies"-Junggeselle Damir Jovanovic

