Jason Momoa (42) hat es erwischt. Der Game of Thrones-Star ist aktuell in "Dune" zu sehen. Während der Science-Fiction-Streifen in Deutschland schon seit mehreren Wochen im Kino läuft, feierte der Film in Großbritannien erst Mitte Oktober Premiere. Für Jason, der bei der Erstaufführung in London über den roten Teppich schritt, blieb das Event jedoch nicht ohne Folgen. Der Schauspieler hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Das teilte der Aquaman-Star seinen Fans in seiner Instagram-Story mit. "Ich habe mich direkt nach der Premiere mit Covid infiziert", erzählte Jason. Wo er sich genau angesteckt hat, weiß er jedoch nicht. "Ich habe viele Leute in England getroffen. Ich habe eine Menge Aloha von den Leuten bekommen, und wer weiß", meinte der 42-Jährige.

Grund zur Sorge gibt es aber wohl nicht. "Es geht mir gut, und ich danke euch für eure Anteilnahme und eure Liebe", richtete Jason sich an seine Fans. Mittlerweile ist er wieder zu Hause und befindet sich dort in Quarantäne.

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Getty Images "Dune"-Cast bei der Premiere in London

Getty Images Jason Momoa, "Game of Thrones"-Darsteller

