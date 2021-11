Sie gilt als eine der schönsten Frauen der Welt – und trotzdem fühlte sich Priyanka Chopra (39) nicht immer wohl mit ihrem Körper! Die gebürtige Inderin gewann einst in ihrem Heimatland den Miss-India-Schönheitswettbewerb und wurde im Jahr 2000 sogar zur Miss World gekürt – daraufhin folgten eine erfolgreiche internationale Karriere als Schauspielerin und Sängerin. Doch den Umgang mit ihren Selbstzweifeln lernte Priyanka erst mit der Zeit.

"Ich wurde mit unrealistischen Schönheitsidealen erzogen", schreibt Priyanka in einem Gastbeitrag für The Telegraph vor einigen Tagen. Demnach habe sie sich in der Vergangenheit selbst unter Druck gesetzt, diesen Idealen zu entsprechen. Da sie im Rampenlicht aufgewachsen sei, habe sie damals gedacht, alles an ihr müsste "perfekt" aussehen. "Früher habe ich mir vor einem Interview immer professionell die Haare und das Make-up machen lassen", offenbart die Beauty.

Doch heute mache Priyanka ihr Styling vor einem Auftritt selbst. Im Laufe der Zeit habe sich die Ehefrau von Nick Jonas (29) auch mit der Beschaffenheit ihrer Haut und Haare "arrangieren" können. "Es war wie eine Offenbarung! Heute fühle ich mich wohl in meiner Haut", erklärt sie. Zudem könne sie sich nun aussuchen, mit welchen Marken sie zusammenarbeiten möchte – und sich zum Beispiel diejenigen aussuchen, die sich für Individualität einsetzen.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der "Isn't It Romantic"-Premiere in L.A. im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin und Sängerin im Mai 2021, Los Angeles

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin und Sängerin im April 2021, London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de