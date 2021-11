Auch für diese Kandidaten heißt es bald: feiern, flirten und sich näher kommen – und das völlig hüllenlos! Am 15. November startet die sechste Staffel der Nackedei-Show Adam sucht Eva. Jeweils acht prominente und nicht-prominente Kandidaten können sich im sonnigen Griechenland unter besonderen Umständen beschnuppern: Sie sind völlig nackt. Aus prominenter Riege sind Gisele Oppermann (34), Giuliana Farfalla (25), Anna Juliana Jaenner (33), Sasha Sasse, Collins Egege, Denny Heidrich, Falko Ochsenknecht (37) und Jay dabei. Jetzt zeigte die RTLZWEI-Produktion auch die ersten Nacktbilder der Nicht-Promis!

Für ihr Nackt-Pressefoto von RTLZWEI hat sich Kandidatin Sandy ganz elegant oben ohne auf einen Fels gesetzt. Ganz süß blickt die Blondine in die Kamera, doch ob sie auch weiterhin so entspannt bleibt, wenn sie auf die Adams trifft? Zu ihnen gehören die Singleboys Sergio, Leo und Marcus, die ihre Evas im Paradies völlig textilfrei überzeugen müssen. Zur Auswahl stehen neben den Promidamen und Sandy auch die Singledamen Paula, Lisa, Jasmin und Corinna. Am Ende der Show wird schließlich das "Adam sucht Eva"-Paar 2021 gekührt.

Im Promiflash-Interview betonte bereits die Star-Kandidatin Gisele, dass sie beim Anblick ihres Adams ganz weiche Knie bekam. "Ich dachte, ich gehe ganz locker und selbstbewusst da rein und plötzlich stand da ein nackter Mann vor mir. Da wurde ich schon ein bisschen nervös", ließ die Germany's next Topmodel-Bekanntheit den Moment Revue passieren. Wer das Model so um den Verstand brachte, erfahren Zuschauer ab dem 15. November auf RTLZWEI.

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI "Adam sucht Eva"-Kandidatin Sandy

Anzeige

RTLZWEI "Adam sucht Eva"-Kandidat Sergio

Anzeige

RTLZWEI "Adam sucht Eva"-Kandidat Leo

RTLZWEI "Adam sucht Eva"-Kandidatin Paula

RTLZWEI "Adam sucht Eva"-Kandidatin Lisa

RTLZWEI "Adam sucht Eva"-Kandidatin Jasmin

RTLZWEI "Adam sucht Eva"-Kandidatin Corinna

RTLZWEI "Adam sucht Eva"-Kandidat Marcus

Anzeige

Auf welchen Nicht-Promi freut ihr euch am meisten? Sandy Sergio Paula Marcus Lisa Leo Jasmin Corinna Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de