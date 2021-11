Denny Heidrich lebt gerade seinen Traum. Der Profiboxer ist nach seinen Teilnahmen an Realityformaten wie Big Brother und Coras House of Love inzwischen schon ziemlich TV erfahren. Doch seit Kurzem steht er für ein anderes Projekt vor der Kamera: Seit Mitte Oktober ist der Sportler bei Berlin - Tag & Nacht zu sehen! In der Serie spielt er Cosmo. Was es ihm bedeutet, jetzt ein Teil der RTL2-Sendung zu sein – das verriet er nun Promiflash.

"Für mich ist es ein Traum gewesen, da dabei zu sein", betont Denny auf der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen (35) im First Class Medical in Berlin gegenüber Promiflash. Ihm mache es auch sehr, sehr viel Spaß und er fühlt sich in der Rolle auch sehr erfüllt. Es gibt allerdings auch Leute, die laut dem Muskelmann nicht erkennen, was BTN für eine Chance ist und sein Engagement stattdessen belächeln. Diesen Hatern macht er eine deutliche Ansage: "[Sie] wissen nicht, dass es für uns Künstler – ich bin ja kein Schauspieler, sondern ein Darsteller in dem Moment – ein gutes Sprungbrett sein kann."

Der TV-Star kann sich übrigens auch sehr gut mit seiner Figur des Cosmo, der als Müllwerker arbeitet, identifizieren. "Ich bin damals selbst bei der Berliner Stadtreinigung gewesen. Strippen habe ich noch nie gemacht, das ist für mich neu gewesen. Aber es macht eben einfach Spaß", betont Denny.

Anzeige

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, September 2020

Anzeige

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich im Mai 2020

Anzeige

Joyn Denny, Kandidat bei "Coras House of Love"

Anzeige



