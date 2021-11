Kristen Stewart (31) sorgt für eine große Liebesüberraschung: Nach über zwei Jahren Beziehung hat die Twilight-Darstellerin sich mit ihrer Freundin Dylan Meyer verlobt. Den Antrag hat die Drehbuchautorin gemacht – so wie es sich die Schauspielerin gewünscht hat. "Ich wollte, dass man mir den Antrag macht. Ich habe wirklich sehr deutlich gemacht, was ich will und sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir heiraten, es passiert wirklich", gab Kristen freudestrahlend in der "The Howard Stern Show" bekannt. Doch damit nicht genug – der Hollywoodstar plauderte in der Radio-Talkshow auch schon darüber, wie er sich seine Traumhochzeit vorstellt.

