Seltene Bilder von Kristen Stewart (31) und Dylan Meyer! Die Schauspielerin und die Drehbuchautorin sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Ihr Liebesglück halten sie größtenteils privat und zeigen sich demnach auch nicht allzu oft zusammen in der Öffentlichkeit. Am Dienstag plauderte Kristen plötzlich jedoch ziemlich offen über ihre Beziehung und verriet, dass sie und Dylan verlobt sind. Nun wurden die beiden zum ersten Mal seit dieser Bekanntmachung gesehen.

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen Kristen und Dylan beim Verlassen eines Gebäudes in New York – und zwar Hand in Hand. Draußen wartete ein Auto, in dem sie weggefahren sein sollen, um ihre Verlobung zu feiern. Die Fotos entstanden wohl sogar nur wenige Stunden nachdem Kristen die Liebes-News verkündet hatte.

Wird Kristen sich nun vielleicht häufiger mit ihrer Partnerin zeigen? Immerhin machte die Twilight-Darstellerin jüngst nicht nur die Verlobung öffentlich, sondern gab in der Radiosendung "The Howard Stern Show" auch erste Details zur Hochzeit preis. Sie betonte: "Das Essen ist für mich das Wichtigste." Blumen seien dagegen erst einmal zweitrangig. Als Location habe sie Topanga, einen Ort in den Bergen von Santa Monica, ins Auge gefasst.

MEGA Dylan Meyer und Kristen Stewart im November 2021 in New York

Instagram / spillzdylz Dylan Meyer und Kristen Stewart, April 2020

MEGA Dylan Meyer und Kristen Stewart

