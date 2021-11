Queen Elizabeth II. (95) siedelt vorübergehend nach Norfolk um! Eigentlich wurde die britische Monarchin dazu angehalten, eine Weile kürzerzutreten. Gesundheitliche Probleme hatten der Regentin zu schaffen gemacht und sie sogar dazu gezwungen, einige Events sausen zu lassen. Mittlerweile soll es dem Staatsoberhaupt schon wieder besser gehen, Ruhe steht aber trotzdem noch an der Tagesordnung. Eine Reise wurde der Queen nun aber doch erlaubt: Sie flog nach Sandringham, zu ihrem Landsitz.

Wie The Mirror berichtet, ließ die 95-Jährige Schloss Windsor hinter sich und reiste mit dem Helikopter in die englische Grafschaft Norfolk. Die Ärzte sollen ihr zuvor bereits grünes Licht für den Ortswechsel und den Flug gegeben haben. In dem Landhaus soll die Queen angeblich Vorbereitungen für das kommende Weihnachtsfest treffen. Dieses will das Oberhaupt des britischen Königshauses angeblich ebenfalls in Sandringham mit der Familie verbringen. Es heißt, die Britin sei "begeistert" darüber, dass ihre Reisepläne geklappt haben.

Mit Sandringham dürfte die Queen einige schöne Erinnerungen in Verbindung bringen. Ihr verstorbener Gatte Prinz Philip (✝99) hat nach seinem letzten offiziellen Auftritt in der Öffentlichkeit im Jahr 2017 seinen Lebensabend auf dem Landsitz verbracht. Zudem soll er dort viele persönliche Gegenstände und Besitztümer gelagert haben.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Eröffnungszeremonie des Senedd in Cardiff im Oktober 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2021

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

