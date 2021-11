Kommt es jetzt auch noch zum Streit zwischen Britney Spears (39) und ihrer Mutter Lynne? Nach monatelangem Kampf hat die Popsängerin erreicht, dass ihr Vater Jamie (69) als ihr jahrelanger Vormund abgesetzt wird. Doch nicht nur das Verhältnis zu ihm soll zerrüttet sein – auch gegen ihre Mutter schoss die Musikerin kürzlich in einem später gelöschten Post. Ob auch Lynne nicht gut auf den Bühnenstar zu sprechen ist? Zumindest verlangt sie Geld von Britney!

Wie Page Six nun berichtet, setze sich die Promi-Mutter dafür ein, dass Britney ihre während des Vormundschaftsprozesses angefallenen Rechnungen übernimmt. In diesem Zuge hat sie am vergangenen Montag einen Antrag für ihre Forderung eingereicht. Umgerechnet über 560.000 Euro hat die 66-Jährige für ihre Anwaltskosten bezahlt – das geht aus den Gerichtsdokumenten hervor.

Lynne stand während des Vormundschaftsprozesses weniger im Fokus als Jamie. Doch war etwa sie die ganze Zeit die treibende Kraft gewesen? Zumindest offenbarte Britney in dem gelöschten Instagram-Beitrag, dass ihre Mutter die Idee für die Vormundschaft gehabt habe: "Ich werde diese Jahre nie mehr zurückbekommen. Sie hat heimlich mein Leben zerstört. [...] Du weißt genau, was du getan hast", rechnete die Künstlerin mit Lynne ab.

Anzeige

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de