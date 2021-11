Dieser Schauspieler bereichert schon bald den The Crown-Cast. Die Fans der Netflix-Erfolgsserie warten bereits gespannt auf die neue Staffel des Windsor-Dramas. Für die neuen Folgen wurde der Cast der Hitserie mal wieder vollständig ausgetauscht. Die Rolle von Queen Elizabeth II. (95) übernimmt zum Beispiel Harry Potter-Star Imelda Staunton (65) und Dominic West (52) wird als Prinz Charles (72) zu sehen sein. Nun steht auch fest, wer Tony Blair darstellen soll.

Wie The Sun berichtet, wird die Rolle des ehemaligen Premierministers Großbritanniens von Schauspieler Bertie Carvel übernommen. Der gebürtige Londoner ist bisher vor allem für Rollen in Serien wie "Jonathan Strange & Mr Norrell" oder "Doctor Foster", aber auch für Gastauftritte in Serien wie "Doctor Who" bekannt. Die fünfte Staffel von "The Crown" soll im November 2022 erscheinen und in den 1990ern spielen.

Neben Tony Blair wird auch seine Frau Cherie in der Dramaserie erwähnt werden. Dieser Part soll offenbar an Schauspielerin Lydia Leonard gehen. Die Darstellerin ist unter anderem für Serien wie "Gentleman Jack" oder "Absentia" bekannt. 2019 war sie als Marta in dem Film "Last Christmas" zu sehen.

Getty Images Bertie Carvel bei der Premiere von "The Tragedy Of Macbeth", 2021

Getty Images Tony und Cherie Blair in Tokio, 2003

Getty Images Lydia Leonard beim ITV Palooza, 2019

