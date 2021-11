Gibt es im Hause Wolf bald etwa süße Neuigkeiten zu verkünden? YouTuberin Maren Wolf (29) und ihr Ehemann Tobias sind seit einiger Zeit stolze Eltern ihres Sohnes Lyan River (1). Mit Baby Nummer zwei wollen die zwei nichts überstürzen, aber auch nicht zu lange warten. Könnte sich dieser Wunsch nun erfüllen? Maren wartet seit einigen Tagen auf ihre Periode und machte nun zwei Schwangerschaftstests!

Am Freitagmittag überraschte die 29-Jährige ihre Fans mit einer überraschenden Neuigkeit in ihrer Instagram-Story. Zu einem Bild von sich mit einem negativen Schwangerschaftstest schrieb sie: "Mein Morgen ist übrigens so gestartet. Ich warte immer noch auf meine Tage." Doch nur Stunden später fiel die Beauty beinahe vom Glauben ab, nachdem sie noch einmal einen Test gemacht hatte...

"Ich bin etwas verwirrt. Der Test war negativ. Meine Tage sind auch nicht da und plötzlich, nach 30 Minuten, war eine zweite Linie auf dem Test", kommentierte sie ein Foto von zwei Schwangerschaftstests. Und tatsächlich, beim genaueren Betrachten können Fans ganz leicht einen kleinen Strich auf dem Test erkennen. Bekommt Lyan also bald ein Geschwisterchen?

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTuber

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolfs Schwangerschaftstests

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de