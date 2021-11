Welcher "The Masked Singer"-Kandidat ist euer Favorit?

Am Samstag fällt bei The Masked Singer schon Maske Nummer vier. Jens Riewa (58) als Chili, Pierre Littbarski (61) als Hammerhai und Peter Kraus (82) als Stinktier wurden in den vergangenen drei Wochen bereits enttarnt. Sieben kostümierte Promikandidaten gilt es nun noch zu enthüllen – und die legen sich sicherlich wieder so richtig ins Zeug. Aber welcher "The Masked Singer"-Kandidat kommt zurzeit bei den Fans am besten an?

Stimmlich haben in den vergangenen Wochen wohl vor allem Mülli Müller, Raupe Resi und die Heldin begeistert. Sie haben die Zuschauer mit einem Hammer-Auftritt nach dem anderen umgehauen. Aber auch der knuffige Mops, der mysteriöse Phönix und das gut gelaunte Axolotl ziehen mit ihren Performances jede Woche etliche Fans in ihren Bann. Was die Identitäten der verschiedenen Promikandidaten angeht, gibt es bei den Zuschauern und dem Rateteam aber noch einige Fragezeichen.

Der Teddy feiert in dieser Woche sein Comeback. Am vergangenen Samstag musste das etwas lädierte Kuscheltier aufgrund einer Coronainfektion pausieren. Inzwischen geht es dem Promisänger unter dem knuffigen Kostüm aber zum Glück wieder besser, und der Teddy kann endlich wieder die Bühne stürmen. Welcher "The Masked Singer"-Kandidat gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Mülli Müller aus der "The Masked Singer"-Staffel

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Die Raupe, "The Masked Singer"-Kostüm

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Die "The Masked Singer"-Heldin

ProSieben/Willi Weber Der Mops aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

ProSieben/Willi Weber Der Phönix, "The Masked Singer"-Kostüm

ProSieben / Benjamin Kis Das "The Masked Singer"-Axolotl

Getty Images Der Teddy bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de