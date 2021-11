Bühne frei für den Teddybär! In der vergangenen The Masked Singer-Folge musste das süße Kuscheltier mit seiner Performance leider aussetzen – der Grund: Es war erkrankt und musste sich erholen. Trotz Abwesenheit meldete sich der knuffige Bär aber mit einer Videobotschaft und versicherte, auf dem Weg der Besserung zu sein. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten: In der kommenden Folge ist der Teddy wieder am Start!

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung des Senders ProSieben hervorgeht, ist der braune Kuschelgefährte am morgigen Samstag wieder mit von der Partie. Er habe seine Coronainfektion gut überstanden und könne nun wieder Vollgas geben. Seine Rückkehr erfreut wohl nicht nur die Fans der Rateshow – auch Moderator Matthias Opdenhövel (51) kann es kaum abwarten: "Welcome back, Teddy. Schön, dass Du wieder dabei bist!"

Bisher konnte noch nicht enttarnt werden, welcher Promi sich denn nun unter dem Teddybären-Kostüm verbirgt. Ein paar heiße Favoriten gibt es allerdings: So tippten die Zuschauer beispielsweise zuletzt auf Model Lena Gercke (33), Podcasterin Palina Rojinski (36) oder Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (40).

Getty Images Der Teddy bei "The Masked Singer"

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer" 2021

© ProSieben/Julia Feldhagen Der "The Masked Singer"-Teddy

