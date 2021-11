In den USA ist die 18. Staffel der beliebten Krankenhaus-Serie Grey's Anatomy bereits angelaufen und schon bald wird sie auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Die Fans dürfen sich auf viele überraschende Momente freuen, wie etwa einige Gastauftritte und brandneue Figuren. Unter anderem auch ihre: Die Schauspielerin Lynn Chen (44) wird ein fester Bestandteil der neuen Staffel von "Grey's Anatomy" sein!

Bisher hatte die US-Amerikanerin mit taiwanischen Wurzeln zuvor bereits kleinere und größere Serienrollen, wie beispielsweise in Shameless. Wie Variety berichtet, wird sie nun als Dr. Michelle Lin in mehren Folgen neben Ellen Pompeo (51) im "Grey Sloan Memorial Hospital" spielen! Schon in der ersten Folge wird sie als Ärztin zu sehen sein.

Neben Lynn gibt es noch weitere neue Gesichter im Cast – aber auch ein paar Altbekannte: Kate Walsh (54) wird in der neuen Season noch einmal zu sehen sein. Sie spielte in den ersten acht Staffeln Dr. Addison Montgomery und kehrte nun ans Set zurück. "Es war, als würde man in seine Heimatstadt und zu seiner Familie zurückkehren", erzählte sie dazu im Interview mit People.

Anzeige

Getty Images Lynn Chen, 2018

Anzeige

Instagram / mslynnchen Lynn Chen, 2021

Anzeige

Visual/ ActionPress Kate Walsh als Addison bei "Grey's Anatomy"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de