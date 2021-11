Pete Davidson (27) lässt die Gerüchteküche brodeln! Der Comedian angelte sich in den vergangenen Jahren immer wieder prominente Frauen. Derzeit bandelt der "Saturday Night Life"-Star angeblich mit Kim Kardashian (41) an: Nach einem TV-Kuss wurden die beiden Händchen haltend gesichtet. Mit der Reality-Queen hat Pete offenbar die nächste Powerfrau an seiner Seite – doch was sagt seine Ex Ariana Grande (28) eigentlich dazu?

2018 waren der Komiker und die Musikerin einige Monate verlobt gewesen. Inzwischen ist die "7 rings"-Interpretin jedoch glücklich mit Dalton Gomez verheiratet – entsprechend egal sind ihr die Dating-Geschichten ihres Verflossenen, wie ein Insider gegenüber Hollywood Life ausplauderte: "Es interessiert sie nicht, mit wem ihre Ex-Partner ausgehen, weil sie sich ausschließlich auf ihr eigenes Leben konzentriert. Wenn er glücklich ist, freut sie sich!" Ariana habe zudem keine negativen Gefühle für Pete übrig: "Sie wünscht ihm das Beste!"

Doch hat die Romanze zwischen Pete und Kim wirklich eine Zukunft? Die Freunde der Unternehmerin sollen zumindest nicht allzu überzeugt sein, dass der Flirt sich zu etwas Ernstem entwickelt: "Er ist unglaublich witzig und alle haben viel Spaß mit ihm, es wird viel gelacht. Ich glaube aber nicht, dass sie es mit einem so jungen Mann ernst meint!"

TikTok / _mbarragan Kourtney Kardashian, Kim Kardashian und Pete Davidson im Freizeitpark Knott's Berry Farm

SIPA PRESS / Action Press Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

