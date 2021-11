Denny Heidrich (34) stellte seine Karriere als Laiendarsteller vor einige Herausforderungen! Der Profiboxer schnupperte in Formaten wie Big Brother oder Coras House of Love schon reichlich TV-Luft – seit Kurzem versucht der Muskelmann sich bei Berlin - Tag & Nacht aber auch als Schauspieler und schlüpft in die Rolle des Machos Cosmo. Das war aber nicht immer leicht für Denny, wie er Promiflash verrät!

Auf der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen (35) im First Class Medical in Berlin erzählt der Tattoo-Liebhaber im Interview mit Promiflash, dass er sich eigentlich gut mit seiner Rolle identifizieren kann – auch er habe einen ähnlichen Lifestyle mit vielen Frauen gelebt. Einiges an Cosmos Rolle sei aber auch neu für Denny gewesen: "Andererseits habe ich noch nie gestrippt. Für mich war das eine Mutprobe – beziehungsweise auch ein Stück Selbstfindungsphase und ich gehe da sehr gut drin auf."

Generell dürften sich die BTN-Fans auf eine Menge Spaß freuen – die Rezensionen seien bislang auch überwiegend positiv. "Es kommt auch sehr gut bei meinen Fans an. Ich muss auch sagen, dass ich schon – vor allem in Hinblick auf die letzten Jahre, was da so be mir passiert ist – schon sehr stolz bin", erklärt Denny. Außerdem wolle er den Leuten, die nie an ihn geglaubt haben, beweisen, wozu er in der Lage ist: "Deshalb mache ich es dann trotzdem. Das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin."

Denny Heidrich, Reality-TV-Star

Denny Heidrich, "Adam sucht Eva"-Kandidat 2021

Denny Heidrich, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

