Hat Cora Schumacher (43) schon einen Favoriten im Auge? Seit wenigen Tagen wird die neue Datingshow mit dem Namen Coras House of Love ausgestrahlt. Darin sucht die ehemalige Rennfahrerin ihren ganz persönlichen Mr. Right. An attraktiven Männern scheint es in der Show nicht zu mangeln. Doch einer schien es der Beauty jetzt ganz besonders angetan zu haben: Mit Denny Heidrich versteht sich Cora ausgesprochen gut!

Der diesjährige Big Brother-Kandidat beeindruckte Cora in der zweiten Folge bereits in den Morgenstunden mit einer sportlichen Performance. Im hauseigenen Fitnessstudio floss bei dem Profiboxer ordentlich er Schweiß! "Junge, Junge, was ist hier los?", zeigte sich die hübsche Blondine baff und schmachtete den Sportsmann an. Und was sie da gesehen hat, schien ihr gefallen zu haben: Während Denny daraufhin duschte, ließ sich es das Model nicht nehmen, einen Blick ins Bad zu werfen.

Beim Einzeldate, das der Muskelmann gewonnen hatte, wurde es dann ernst zwischen ihnen. Dass beide in der Öffentlichkeit stehen, verbinde sie auf ganz besondere Weise, weiß Cora. "Das wäre [für eine Beziehung] von Vorteil", deutet die ehemalige Promi Big Brother-Insassin an. Zum Abschuss des Dates fiel sogar ein Kuss! Steht Denny bei Cora jetzt also hoch im Kurs? "Wir sind auf einer Wellenlänge, aber ich kann nach zwei Tagen nicht sagen, ob ein Mann in mich verliebt ist", stellte die TV-Bekanntheit klar.

Joyn / Stephan Pick Cora Schumacher für "Coras House of Love"

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im April 2020

ActionPress Cora Schumacher beim Finale von "Promi Big Brother" 2018

