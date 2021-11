Vor wenigen Tagen gab Anna Wilken (25) bekannt, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Schon seit einiger Zeit versuchen die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Ehemann Sargis Adamyan (28), ein Baby zu bekommen, doch die Endometriose des Models erschwerte dies ungemein. Dank einer künstlichen Befruchtung hat es nun bei dem Paar geklappt. Jetzt gab Anna ihren Fans ein Update zu ihrer Schwangerschaft.

Auf Instagram erzählte die 25-Jährige jetzt, wie es um ihre Schwangerschaft steht: Ihr aktueller HCG-Wert (Wert des humanen Choriongonadotropin – dieses Hormon wird nur von gesunden Schwangeren gebildet) sei hervorragend. "Ich bin einfach nur ein Stück weit erleichtert und dankbar, denn ich glaube fest an Mini Adamyan", betonte die Influencerin. Eigentlich hatte die Beauty erst am Donnerstag angekündigt, eine Netz-Pause einlegen zu wollen – wichtige Updates wolle sie ihren Fans jedoch nicht vorenthalten.

Anna gab ihren Followern außerdem einen kleinen Einblick in den Tag, an dem sie erfahren hat, dass die künstliche Befruchtung erfolgreich war: Vor allem die Wartezeit zwischen der Blutabnahme und dem Ergebnis habe sie in den Wahnsinn getrieben. "Ehrlich gesagt hatte ich, je näher der Bluttest kam, ein ungutes Gefühl. In dem Fall bin ich froh, mal kein Recht zu haben", erzählte die werdende Mutter.

