Hat Inka Bause (52) etwa einen Lieblingsbauern? Seit 2005 moderiert die Sängerin Bauer sucht Frau und verkuppelt ledige Landwirte. Vor wenigen Monaten verriet sie, dass sie sich in all den Jahren aber noch nie selbst in einen Bauern verguckt habe, aber jeden Tag damit rechne. Immerhin werden die Kandidaten von Staffel zu Staffel immer hübscher. In diesem Jahr hat es Inka offenbar vor allem der Agraringenieur Björn Diefenbach angetan.

Im Interview mit RTL verriet die 52-Jährige: "Der Björn hat mein Herz sofort erobert. [...] Der ist attraktiv, der ist groß, der hat vor allem Herz, der ist nicht eitel, obwohl er so attraktiv ist." Außerdem teile er wie sie die Liebe zur Musik. "Da gibt es immer wieder Berührungspunkte mit den Bauern", erklärte die gebürtige Leipzigerin. Dennoch kämen bei ihr bei dem Pferdehalter auch mütterliche Gefühle auf – schließlich trennen die beiden rund 20 Jahre Altersunterschied.

Doch auch bei den Zuschauern kommt Björn offenbar super an. Der Hesse erhielt in diesem Jahr die meisten Bewerbungen. Dass er sich da nur schwer entscheiden konnte, ist daher keine große Überraschung: Der Hobbymusiker hatte sich gleich fünf Frauen zum Scheunenfest eingeladen. Später nahm er jedoch nur zwei von ihnen mit nach Hause.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TV NOW.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, Moderatorin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Björn, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2021

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Michelle, Valeria, Björn, Dani und Kathrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de