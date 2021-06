Hat es zwischen Inka Bause (52) und einem Bauer sucht Frau-Kandidaten schon mal geknistert? Seit 2005 steht die gebürtige Leipzigerin als Moderatorin für das Dating-Format vor der Kamera und verkuppelt dabei Jahr für Jahr einsame Single-Landwirte. Sie selbst geht allerdings seit mehreren Jahren allein durchs Leben. Doch wäre ihr Mr. Right vielleicht unter den "Bauer sucht Frau"-Teilnehmern gewesen? Nun verriet Inka, ob sie sich schon einmal in einen Kandidaten verguckt hat!

In der RTL-Sendung "Exclusiv – Das Starmagazin" plauderte die Sängerin aus, dass es ihr am Set bislang "komischerweise" noch kein Mann so richtig angetan habe. "Ich rechne aber jeden Tag damit", fügte die 52-Jährige hinzu. Was das Thema Männer angeht, hat sie besondere Vorstellungen. Vor allem Körperpflege ist ihr wichtig. "Es geht alles und nichts. Es gibt Dinge, die stören mich überhaupt nicht, wo andere sagen igitt, und andere Dinge stören mich total, da sagen andere, das kann doch nicht dein Ernst sein", erzählte die einstige Das Supertalent-Jurorin.

Mittlerweile ist Inka mehr als bereit für eine Beziehung. "Ich habe Sehnsucht nach dem richtigen Partner an meiner Seite", erklärte sie im Oktober des vergangenen Jahres gegenüber Bild. Durch die seit März 2020 andauernde Gesundheitslage habe sie gemerkt, wie wichtig es sei, in solchen Zeiten jemanden bei sich zu haben.

Anzeige

TVNOW / Andreas Friese Inka Bause mit den 15 "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2021

Anzeige

TVNOW / Andreas Friese Inka Bause, Moderatorin

Anzeige

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause, "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de