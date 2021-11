Er supportet seinen Buddy in allen Lebenslagen! Nach der Trennung von Rapper Kanye West (44) soll Kim Kardashian (41) derzeit den Comedian Pete Davidson (27) daten. Schon des Öfteren wurden die zwei in innigen Momenten abgelichtet – zuletzt sogar beim Händchenhalten in der Öffentlichkeit. Einer, der diese angebliche neue Paarkonstellation begrüßt, ist Machine Gun Kelly (31). Der Musiker soll total happy über die Beziehung von Pete und Kim sein!

Ein Freund von Colson Baker, wie MGK mit bürgerlichem Namen heißt, plauderte gegenüber HollywoodLife nun ein paar Insidernews aus. "Colson und Pete hatten in letzter Zeit nicht viel Zeit, um sich auszutauschen und alles zu besprechen, was mit Kim passiert, aber er freut sich wirklich sehr für seinen Freund", erzählte die Quelle.

Schon seit einigen Jahren seien die beiden dicke Freunde – und genau aus diesem Grund ist wohl die Meinung des 31-Jährigen dem Saturday Night Live-Star auch so wichtig. "Solange Pete glücklich ist und in einer gesunden Beziehung mit jemandem lebt, der ihn mit Respekt behandelt, ist MGK damit einverstanden", verriet der Informant weiter.

TikTok / _mbarragan Kourtney Kardashian, Kim Kardashian und Pete Davidson im Freizeitpark Knott's Berry Farm

Getty Images Machine Gun Kelly und Pete Davidson im März 2020

Getty Images Pete Davidson und Machine Gun Kelly im Januar 2019

