In wenigen Tagen wird wieder losgeflirtet. Temptation Island V.I.P. geht in die nächste Runde und verspricht, dem ersten Trailer nach zu urteilen, auch in diesem Jahr Drama, Tränen und jede Menge heiße Flirts. Auch Bonschlonzo-Erfinder Henrik Stoltenberg und seine Partnerin Paulina Ljubas (24) stellen sich dem Treuetest. Vorab verrieten sie, wieso sie ihre Beziehung in der Fremdflirtshow auf die Probe stellen.

Auf der Temptation Island-Instagram-Seite stellte sich das Couple einem ausführlichen Q&A und enthüllte dabei den Grund für die Show-Teilnahme. "Wir machen bei "Temptation Island V.I.P." mit, weil wir schon sehr viele Höhen und Tiefen in unserer Beziehung hatten" , erklärte Paulina und gab damit einen kleinen Einblick in ihre Liaison. Was genau sie damit meinte, ließ die Brünette jedoch offen. Die Show sei nun der "letzte ultimative Mastertest", um zu schauen, ob die zwei "den nächsten Schritt gehen möchten." Und wie sieht der ehemalige Internatsschüler Henrik die Lage? "So sieht's aus", bestätigte der einstige Love Island-Teilnehmer die Worte seiner Liebsten.

Die ersten öffentlich bekannten Details zur Show verraten bereits, dass es ordentlich Gesprächsbedarf zwischen der Ex-Köln 50667-Darstellerin und Henrik geben könnte. So soll Paulina nämlich in der Sendung mit einem anderen Mann knutschen und der Blondschopf von den Verführerinnen fordern, ihn und die anderen Jungs zu befriedigen.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

