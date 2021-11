Landflucht bei Bauer sucht Frau! Eigentlich wollte Pferdewirtin Lara beim großen Scheunenfest zwei ihrer Bewerberinnen besser kennenlernen. Sie hoffte darauf, entweder in Raumausstatterin Melanie oder in Kinderpflegerin Franzi die große Liebe zu finden. Letztere ist eigentlich sogar die Favoritin der Schleswig-Holsteinerin. In der aktuellen Folge kommt es für Lara allerdings doch ganz anders als gedacht: Franzi schmeißt aus freien Stücken hin und reist ab!

Beim Einzeldate sucht Lara immer wieder die Nähe der 24-Jährigen. Bei dieser kommen dabei jedoch schon erste Zweifel auf. "Es hat sich befremdlich angefühlt. Mir war unwohl in der Situation. Es fühlt sich komisch an", gesteht Franzi im Interview. Wenig später hat sie dann auch schon eine Entscheidung getroffen und will der TV-Bäuerin reinen Wein einschenken. Beim offenen Gespräch über den Verbleib der Hofdamen ergreift sie die Chance und verkündet: "Ich habe das Gefühl, dass es nicht so passt und der Funke ist nicht so übergesprungen. Deshalb wollte ich eigentlich abreisen." Für Lara scheint diese Nachricht wenig überraschend zu kommen. "Es wäre nichts für die große Liebe gewesen", stimmt sie zu.

Somit ist Melanie von nun an die einzige Hofdame. Doch auch die 34-Jährige gab gegenüber Lara bereits Bedenken preis. Nachdem Franzi ihre Abreise verkündet hat, versichert die Blondine schließlich aber doch: "Ich kann mir schon vorstellen, noch ein paar Tage hierzubleiben, um dich näher kennenzulernen. Vielleicht ist ja dann auch mal mehr Zeit."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

RTL / Stefan Gregorowius Melanie, Lara, Jennifer und Franziska bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL Franzi, Melanie und Pferdewirtin Lara bei "Bauer sucht Frau"

RTL Hofdame Melanie und Lara bei "Bauer sucht Frau"

