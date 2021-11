Nathalie Volk (24) kann auf ihren Ex Frank Otto (64) zählen! Ende Oktober gab die ehemalige GNTM-Kandidatin bekannt, dass sie sich von ihrem Freund Timur getrennt habe. Infolge des Beziehungsendes kehrte die gebürtige Niedersächsin in ihre alte Heimat New York City zurück, wo sie nun bei einem alten Bekannten unterkam. Nathalie bewohnt nämlich das Luxus-Apartment ihres vorherigen Verlobten Frank, das sich in einem 57-stöckigen Hochhaus in Manhattan befindet. "Das war aber klar, weil sie ja ihre Schauspielausbildung fertigmacht", erzählte der Medienunternehmer gegenüber Bild auf dem 39. Sportpresseball in Frankfurt.

