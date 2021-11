Wem gehört die Wohnung, in der Nathalie Volk (24) aktuell untergekommen ist? Nach ihrer Trennung von ihrem Verlobten Timur berichtete dessen Vorgänger, Frank Otto (64), dass Germany's next Topmodel-Kandidatin in seiner New Yorker Wohnung hause. Dort befände sie sich aktuell, weil sie ihre Schauspielausbildung absolviere, für die Frank ebenfalls teilweise finanziell aufkomme, wie der 64-Jährige weiter ausführte. Doch jetzt stellte Nathalie klar: Sie wohnt gar nicht in Franks Wohnung – es ist nämlich ihre eigene!

"Frank hat mir diese Immobilie 2016 geschenkt, in der ich seit fünf Jahren lebe", stellte die angehende Schauspielerin auf Instagram klar. Dabei betonte die Beauty auch, dass sie es gar nicht gut heiße, dass ihr Ex-Freund mit solchen privaten Details an die Öffentlichkeit gehe. "Ich bereite mich gerade auf zwei Filmrollen vor und ich finde es schade, dass Frank sowas in der Öffentlichkeit teilen muss und hoffe, dass wir Privates in Zukunft privat halten können", stellte das Model klar.

Auch was ihre einstige Beziehung mit Timur angeht, möchte sich Nathalie in Zukunft bedeckt halten. In einem Statement machte das einstige GNTM-Girl klar, dass es kein Management habe und aktuell von Anfragen überrannt werde. "Heute Morgen hat die Presse bei mir Sturm geklingelt und es befinden sich Paparazzi vor meiner Tür in New York. Bitte versteht, dass mein Herzschmerz kein Entertainment ist", betonte die 24-Jährige auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de