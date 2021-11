Frank Otto (64) unterstützt seine Ex Nathalie Volk (24) nach wie vor! Der Unternehmer und die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin trennten sich im vergangenen Jahr – lange blieb die Brünette aber nicht alleine: Kurz nach dem Liebes-Aus kam sie mit ihrem neuen Partner Timur zusammen. Nach der Verlobung im September verkündete die Beauty vor Kurzem allerdings die überraschende Trennung. Nun wohnt Nathalie wieder in der Wohnung von Ex Frank!

Beim 39. Sportpresseball verriet Nathalies ehemaliger Partner Frank Bild, dass das Model nach der Trennung von seinem Verlobten wieder in der Wohnung des 64-Jährigen in New York wohnt. "Das war aber klar, weil sie ja ihre Schauspielausbildung fertigmacht", erzählte der Unternehmer. Die absolviert Nathalie nämlich dort – finanziert wird diese teilweise auch von Ex Frank.

Von der Auflösung der Verlobung erfuhr Frank nicht aus der Presse – sondern von Nathalie höchstpersönlich. "Es ist schon ein Vertrauensbeweis, dass sie mir sagt, dass ihre Beziehung beendet ist", fand er – die 24-Jährige habe ihn selbst angerufen.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im August 2020

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Ex-Partner Timur

ActionPress Frank Otto, Unternehmer

