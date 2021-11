Der Name der Show verrät es bereits: Temptation Island V.I.P. ist die Insel der Versuchung. Auch in diesem Jahr stellen vier Promipaare ihre Beziehung auf die Probe. Unter anderem mit dabei sind Emmy Russ (22) und ihr Freund Udo Bönstrup (27). Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin sprach jetzt mit Promiflash darüber, wer oder was ihr in der Realityshow gefährlich werden könnte.

Emmy gab im Interview mit Promiflash preis: "Schwachstellen gibt es schon viele bei mir. [...] Wenn mich etwas reizt oder mir gefällt, dann sage ich das auch direkt." Ihr Partner hingegen sei in der Hinsicht deutlich zurückhaltender. "Ein Mann, der mir vielleicht gefallen könnte, könnte da brenzlig werden", gab die 22-Jährige zu. Auch wenn sie selbst in Flirtlaune zu sein scheint, sollte ihr Partner seine Hände wohl besser bei sich behalten. Sie sei tatsächlich ein sehr eifersüchtiger Mensch, wenn sie in einer Beziehung ist. "Ich zeige damit meine Liebe. [...] Das ist für mich auch ein gewisses Interesse, das man einer Person zeigt", erklärte sie.

Udo hingegen sei da zu ihrer Enttäuschung ganz anders als sie. "Das ist eigentlich auch ein Teil an ihm, der mich stört, weil ich es mag, wenn man ein bisschen eifersüchtig ist", verriet Emmy. Vielleicht entwickelt der Comedian ja auf der Insel der Versuchung noch einen gewissen Grad an Eifersucht – immerhin hat das Paar laut eigener Aussage vorab keinerlei Absprachen getroffen oder Regeln aufgestellt.

RTL / Frank Fastner Emmy Russ und Udo Bönstrup, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

Instagram / emmyruss Reality-TV-Bekanntheit Emmy Russ

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ

