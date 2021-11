Kommen Anna-Maria Ferchichis (39) Drillinge doch nicht per Kaiserschnitt zur Welt? Eigentlich soll der Dreifach-Nachwuchs von Bushido (43) und seiner Frau in wenigen Tagen durch einen operativen Eingriff auf die Welt geholt werden. Der Grund: Die Geburt von Drillingen ist alles andere als leicht und bringt viele Risiken mit sich. Allerdings scheint es jetzt so, als wäre Anna-Maria sich doch nicht ganz sicher, ob der geplante Kaiserschnitt am 12. November stattfinden soll – sie hofft noch auf eine natürliche Geburt.

"Heute wurde mir auch wieder gesagt, dass sie sehr gut liegen. Natürlich denkt man sich dann: 'Man, kriege ich das vielleicht doch hin?'", berichtete die 39-Jährige gegenüber RTL. Ihr sei aber bewusst, dass es sich um eine absolute Ausnahmesituation handelt und sie hat deswegen Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. "Ich weiß es nicht, ich bin da noch unsicher, muss ich sagen", betonte sie.

Schon Anfang Oktober hatte die Schwester von Sarah Connor (41) erklärt, dass die Geburt bis ins kleinste Detail geplant sei. "Es werden drei Ärzteteams bereitstehen. Der ganze OP wird voll sein", schilderte sie im Gespräch mit Bild. Damals hatte Anna-Maria aber auch verraten, dass sie es sich kaum vorstellen kann, ein Kind nicht auf natürlichem Weg zur Welt zu bringen.

