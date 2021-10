Anna-Maria Ferchichi (39) plant ihre Drillings-Geburt. Die Schwester von Sarah Connor (41) und ihr Ehemann Bushido (43) werden wieder Eltern. Es ist jedoch keine leichte Schwangerschaft: Schon mehrfach mussten die beiden um das Leben ihrer ungeborenen Kinder fürchten. Jetzt gab Anna-Maria ein erfreuliches Update: Ihre Drillinge sind wohlauf. Die Babys sollen per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Damit nichts schief geht, sollen gleich mehrere Ärzteteams bei der Geburt dabei sein.

Wenige Wochen vor der Entbindung ist Anna-Maria ziemlich aufgeregt. "Ich kriege Panik langsam. Es werden drei Ärzteteams bereitstehen. Der ganze OP wird voll sein", erzählte sie gegenüber Bild. Dass ihre Babys per Kaiserschnitt zur Welt kommen müssen, stimmt sie traurig. "Ich trauere auch, weil ich mir nicht vorstellen kann, ein Kind nicht normal zur Welt zu bringen", erklärte die baldige Achtfach-Mutter.

Bushido hilft seiner hochschwangeren Frau, wo er kann. "Ich gebe ihr aktuell ihre Thrombosespritzen", erzählte er. Der Rapper hat großen Respekt vor Anna-Marias Leistung in der Schwangerschaft: "Wenn sie so oberkörperfrei vor mir steht, denke ich: Alter Schwede! Wenn sie neben mir im Bett so schnauft, habe ich unfassbaren Respekt davor. Ich würde für nichts auf dieser Welt mit ihr tauschen", gestand er.

