Was ist denn da los? Noch vor Kurzem zeigten sich die ehemalige Bachelorette Melissa Damelia (26) und ihr Freund Leander Sacher (24) überglücklich im Pärchenurlaub in Paris. Gerne posteten sie niedliche Bilder von sich im Netz und ließen die Fans an ihrer Liebe teilhaben – doch davon ist keine Spur mehr zu finden: Melissa und Leander haben alle gemeinsamen Fotos gelöscht!

Auf den beiden Instagram-Accounts des Bachelorette-Liebespaars ist keine Spur mehr von der einstigen Beziehung zu sehen. Aber nicht nur das: Melissa und Leander sind sich auch gegenseitig entfolgt! Sind das Indizien für eine Trennung? Bis jetzt hat sich keiner der beiden dazu geäußert. Lediglich die 26-Jährige berichtete, dass sie bald mit ihren Freundinnen einen Urlaub in Mexiko machen würde. Dazu erzählte Melissa in ihrer Story: "Brauche derzeit einfach wieder neue Erfahrungen und freue mich, abschalten zu können."

Eine Trennung dürfte die Fans aber sehr überraschen, denn die Turteltauben machten besonders zuletzt keinen großen Hehl um ihre Liebe. Kürzlich beantworteten sie sogar noch Fragen zu ihrer Beziehung und sprachen über Urlaubspläne und kleinere Streitereien.

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Melissa Damilia im Oktober 2021 in Paris

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Melissa in Rom, Juni 2021

TVNOW Leander und Melissa bei "Die Bachelorette" 2020

