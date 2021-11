Jessica Paszka (31) ist wieder schlank wie eh und je! Seit Mai sind die in Essen geborene Schönheit und ihr Verlobter Johannes Haller (33) stolze Eltern einer kleinen Tochter. Obwohl die ehemalige Bachelorette immer wieder betont, dass sie sich trotz einiger Extra-Kilos seit der Geburt pudelwohl fühle, ist sie inzwischen wieder in Topform. Jetzt flashte Jessica ihre Fans mit ihrem durchtrainierten After-Baby-Body.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Influencerin nun ein kurzes Video, das sie kurz nach dem Training zeigte. In einer eng anliegenden Hose und einer farblich passenden Jacke posierte die Mutter einer Tochter vor dem Spiegel. In dem Clip hob Jessi außerdem ihr Oberteil hoch, sodass darunter ihr superflacher Bauch zum Vorschein kam. Auch dass das ehrgeizige Sportprogramm der 31-Jährigen inzwischen Ergebnisse zeigt, war bestens zu erkennen – immerhin kann sich die Reality-TV-Darstellerin mittlerweile wieder über ein Sixpack freuen.

Zuvor hatte die Beauty bereits verraten, dass sie seit der Geburt der kleinen Hailey-Su schon rund 25 Kilo an Gewicht verloren habe. "Ich muss nicht superschlank sein, um mich wohlzufühlen, sondern gesund, fit und sportlich. Das ist für mich das absolut wichtigste", versicherte sie bei einer kleinen Fragerunde mit ihrer Community auf Instagram. Deswegen sei ihr die Zahl auf der Waage auch eigentlich gar nicht so wichtig.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2021

