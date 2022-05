Hat er seine Traumfrau schon gefunden? Im Herbst zog Robin Widmann auf die Insel der Liebe und war auf der Suche nach seiner Traumfrau. Und zwischenzeitlich lief es richtig gut: Mit Isabell Kremer hatte der Hottie eine tolle Frau an seiner Seite. Am Ende gewann das Pärchen sogar die Staffel von Love Island. Auch nach den Dreharbeiten dateten Isabell und Robin weiter – bis schließlich das überraschende Aus folgte. Befindet sich der Reality-TV-Star inzwischen wieder in festen Händen?

Beim Bildrenntag hat Promiflash nachgefragt, wie es um den Beziehungsstatus des "Love Island"-Gewinners steht. Er sei aktuell nicht in einer Partnerschaft. "Ich nehme alles so, wie es kommt. Jetzt direkt auf der Suche bin ich nicht, aber wenn man jemanden trifft, bei dem man merkt, dass es passt, dann auf jeden Fall", verrät er weiter.

In einem früheren Promiflash-Interview gab Robin preis, dass er bis vor seiner "Love Island"-Teilnahme noch keine feste Beziehung hatte. Erfahrungen mit Frauen hätte er aber dennoch so einige gemacht – und zwar sowohl gute als auch schlechte. Die Traumfrau ist dem Augsburger aber wohl noch nicht über den Weg gelaufen.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Isabell und Robin, "Love Island"-Couple

Anzeige

Instagram / robinwii Robin Widmann, Influencer

Anzeige

Instagram / robinwii Robin Widmann, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de