Was sagt Robin Widmann zu den Love Island-Pärchen der vergangenen Staffel? In der Sommer-Season 2021 der Fernsehshow gewannen der Augsburger und Isabell Kremer das Preisgeld. Ihre Beziehung hielt jedoch nicht lange an. Nur wenige Monate später wurde ein weiteres Siegerpärchen gekürt. In der diesjährigen Frühjahrsausgabe durften sich Jennifer (23) und Nico über den Triumph freuen. Wie Robin die Chancen des Siegerpaars und die von Platz zwei und drei einschätzt, verriet er im Promiflash-Interview.

Promiflash fragte beim ehemaligen Gewinner nach, ob er glaubt, dass Jennifer und Nico lange zusammenbleiben: "Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial. Ich hoffe, dass es lange hält", versicherte er. Doch nicht nur die Sieger, auch die anderen Pärchen könnten seiner Meinung nach eine gemeinsame Zukunft haben. "Aber man weiß nie, was die Zeit bringt. Gerade bei so einem Format, wo man dann danach rauskommt, muss man erst mal im Alltag klarkommen", fügte Robin basierend auf seiner persönlichen Erfahrung hinzu.

Von den drei Final-Paaren sind nicht nur Jennifer und Nico seit dem Ende der Show glücklich zusammen. Auch Leonie und Léon haben es abseits vom Fernsehen geschafft, zueinanderzufinden. Lediglich die drittplatzierten Mark und Cindy haben sich mittlerweile entschieden, getrennte Wege zu gehen. "Da ich Cindy menschlich sehr ins Herz geschlossen habe, würde ich definitiv mit ihr befreundet bleiben wollen", berichtete Mark jedoch vor Kurzem noch im Promiflash-Interview.

Instagram / nizou.loco Nico und Jenny von "Love Island" im Mai 2022

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Cindy und Mark, "Love Island"-Finalisten 2022

