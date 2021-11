Will Melissa (26) jetzt etwa doch keinen Klartext reden? Aufmerksamen Fans dürfte in den vergangenen Tagen etwas auf dem Social-Media-Profil der ehemaligen Bachelorette aufgefallen sein: Ihre gemeinsamen Bilder mit Partner Leander Sacher (24) sind verschwunden. Ob es bei den beiden aktuell kriselt? Erst kündigte die Influencerin an, dazu ein ausführliches Statement zu geben. Jetzt hat sich Melissa offenbar doch noch mal umentschieden!

"Meine Lieben, wir brauchen Zeit. So ist das Leben – wir können nicht planen", teilte Melissa um Mitternacht in ihrer Instagram-Story mit. Persönlich meldete sich die Beauty allerdings nicht zu Wort. Stattdessen rief sie ihre Community dazu auf, sich gegenseitig zu respektieren, akzeptieren und miteinander zu kommunizieren. Doch was ist denn nun wirklich zwischen ihr und Leander? "Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich mich nicht weiter zu diesem Thema äußern möchte", stellte Melissa vorerst klar.

Und auch Leander gab zu später Stunde noch ein Lebenszeichen in seiner Story von sich: "Mir ist wichtig, dass an uns beide keine Hassnachrichten verfasst werden. Dafür gibt es nämlich keinen Grund!" Weitere Details können die Fans aber auch bei dem Hottie nicht erfahren – denn wie Melissa möchte auch er nichts weiter dazu sagen.

Leander Sacher und Melissa Damilia im Oktober 2021 in Paris

Melissa Damilia, Reality-TV-Bekanntheit

Melissa und Leander im Dezember 2020

