Coupleontour ist gerade dabei, eine Familie zu gründen! Erst im Juni gaben sich Vanessa und Ina das Jawort. Seit Kurzem versucht das Pärchen, mithilfe von künstlicher Befruchtung schwanger zu werden. Der erste Versuch war aber leider kein Erfolg. Fast täglich versorgen die Webstars ihre 2,6 Millionen Follower nun auf TikTok mit Updates. Doch wie begann ihre Liebesgeschichte eigentlich? Im Interview mit Promiflash plauderten Vanessa und Ina nun aus dem Nähkästchen und verrieten: Liebe spielte am Anfang keine Rolle!

"Wir kennen uns bereits aus dem Gymnasium, hatten dann aber einige Jahre nur losen Kontakt via Facebook", erzählten die Instagram-Stars Promiflash. Vanessa habe all ihren Mut zusammengenommen und schrieb Ina eine Nachricht. Gefühle entwickelten sie aber erst später füreinander: "Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, wie viel wir füreinander empfinden werden und haben uns auch wirklich nur als Freunde kennengelernt." Es dauerte etwas, bis es zwischen ihnen funkte. Vor allem Ina soll etwas länger gebraucht haben, bis sie sich in Vanessa verliebt hat. Danach haben die Web-Beautys ihre Beziehung über ein Jahr lang geheimgehalten.

Die Hochzeit war für das Paar der nächste logische Schritt in ihrer Beziehung. "Wenn da dieser eine Mensch ist, dann weißt du es", offenbarten sie im Interview. Es folgten zwei Heiratsanträge an einem Tag – denn Vanessa und Ina gingen jeweils voreinander auf die Knie! Vanessas Schwester Laura organisierte alles für diesen besonderen Anlass. "Wir wussten schnell, wir haben uns gefunden und wollen unser Leben miteinander verbringen", schwärmten die Ehefrauen abschließend.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / coupleontour TikTok-Stars Vanessa und Ina im Oktober 2021

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

