Alec Baldwin (63) musste in den letzten Wochen Schreckliches durchstehen. Am Set seines neuen Films "Rust" erschoss der Schauspieler versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins, was ihn sichtlich mitnahm: Er litt unter Schlafproblemen und wurde ständig von Sorgen um den Tod heimgesucht. Doch Alec erholt sich nun zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern. Nachdem sie länger nicht zu sehen waren, zeigen sich Alec und Hilaria (37) wieder in der Öffentlichkeit!

Die Eheleute wurden nun in New York gesichtet, wie sie zusammen mit einem ihrer Kinder durch die Straßen schlenderten. Trotz der Maske ist deutlich zu erkennen, dass der Schauspieler ziemlich geschafft aussieht. Doch die Eheleute versuchen immerhin ein bisschen, sich zu entspannen: Kurz vor ihrem Spaziergang verließen sie einen Wellness-Salon im New Yorker West Village.

Auch bei einem gemütlichen Dinner in einem italienischen Restaurant in New York wurde das Paar vor wenigen Tagen bereits gesehen. Augenzeugen berichteten gegenüber Daily Mail, dass Alec der Stress der letzten Wochen auch da ins Gesicht geschrieben stand: "Er wirkte ziemlich rau und nicht sehr gepflegt. Er schien recht mürrisch zu sein."

ActionPress Hilaria und Alec Baldwin in New York

Getty Images Alec Baldwin beim Tribeca-Filmfestival in New York City, Juni 2021

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Juni 2019

