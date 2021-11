Männerpause bei Daniela Büchner (43)! Die Reality-TV-Bekanntheit musste zuletzt ein paar Pleiten in ihrem Liebesleben verkraften. So durchlebte sie mit ihrem Ex Ennesto Montè (46) eine wilde On-off-Beziehung. Anschließend ging sie in die Dating-Offensive – doch daraus ergab sich anschließend wohl nichts Ernsteres. Deshalb hat die Brünette eine Entscheidung für sich getroffen: In diesem Jahr hat sie vorerst keine Lust mehr zu daten – nur ein unverbindlicher Flirt sei noch drin.

Die Wahl-Mallorquinerin besuchte am Montagabend die Premiere des Musicals "Die Eiskönigin" in Hamburg in einem sexy Outfit mit tiefem Dekolleté. Doch als Gala Danni auf einen möglichen Flirt ansprach, reagierte diese ziemlich abweisend! "Ich date dieses Jahr nicht mehr, aber vielleicht flirten. Wir schauen mal. Für dieses Jahr hatte ich genug Fail-Dates und deswegen bin ich nicht auf der Suche", erklärte sie selbstbewusst.

Einen Mann, der in der Öffentlichkeit steht, wolle Danni auf jeden Fall nicht mehr haben. Für die Zukunft wünsche sich die TV-Persönlichkeit stattdessen "einen bodenständigen Handwerker, den es nicht interessiert, was ich mache." Erst im September dieses Jahres hatte die 43-Jährige verraten, dass sie beim Daten von nun an sehr aufmerksam wäre.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

Anzeige

ActionPress Danni Büchner im Mai 2020 auf Mallorca

Anzeige

ActionPress Danni Büchner im Juni 2019 auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de