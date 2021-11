Die Let's Dance-Tour ist in vollem Gange – und Rúrik Gíslason (33) ist dabei! Der Fußballer konnte sich im Frühjahr den Sieg in der 14. Staffel sichern. Nach dem Triumph an der Seite von Renata Lusin (34) kehrt er nun auf das Parkett zurück: Gemeinsam mit zahlreichen Promi-Kollegen ist der Isländer derzeit mit der Tanzshow auf Tour durch Deutschland. Im Promiflash-Interview plauderte Rúrik jetzt über die Tanz-Reise – und wie sehr er diese genießt: "Wir fahren zusammen in einem Bus, es ist so ein richtige Tour-Life und ich freue mich richtig darauf!"

