Vanessa Hudgens (32) erscheint in ganz besonderer Begleitung auf einem Event! Die Schauspielerin ist mittlerweile seit rund einem Jahr die Freundin des Baseballstars Cole Tucker (25). Am vergangenen Valentinstag entzückte sie ihre Fans dann auch endlich mit einem ersten Pärchenfoto – in der Öffentlichkeit zeigten sie sich allerdings bisher noch nicht. Doch das holen sie nun nach: Vanessa und Cole erstrahlen auf dem roten Teppich!

Für ihren ersten Auftritt als Paar hatten sich Vanessa und Cole die Premierenfeier des Netflix-Musicals "tick, tick... BOOM!" ausgesucht. Dabei zogen sie nicht nur wegen ihres Debüts alle Blicke auf sich – für diesen Abend hatten sie sich in stylishe Outfits geschmissen. Cole trat im klassischen schwarzen Anzug auf den roten Teppich, während seine Freundin in einem bodenlangen weißen Traum aus Spitze für die Kameras posierte.

Bei ihrem breiten Strahlen und dem Knuddeln vor den Fotografen ist kaum zu übersehen, wie verliebt die Turteltauben ineinander sind. Das wurde auch zuletzt im Frühjahr deutlich, als Vanessa gegenüber Entertainment Tonight regelrecht ins Schwärmen geriet: "Er ist einfach perfekt für mich", plauderte sie über den Sportler aus.

Cole Tucker und Vanessa Hudgens im November 2021

Vanessa Hudgens im November 2021 in Los Angeles

Cole Tucker und Vanessa Hudgens im Juli 2021

