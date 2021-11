Begraben Sandra Janina (22) und Paulina Ljubas (24) bei Temptation Island V.I.P. ihr Kriegsbeil? Nachdem zwischen der Love Island-Teilnehmerin und ihrem Ex Henrik Stoltenberg alles aus gewesen war, mischte die einstige Köln 50667-Darstellerin nicht nur ordentlich im Trennungsbeef mit, sondern trat kurzerhand an die Stelle der Blondine. Sie ist die Frau an der Seite des Politikerenkels. Aktuell stellen sowohl Paulina und Henrik als auch Sandra und ihr neuer Partner Juliano ihre Liebe in der Fremdflirtshow auf die Probe. Wie lief das Aufeinandertreffen der Streithähne?

Obwohl sich die verfeindeten Paare bei der Begrüßung noch schwergetan und Sandra und Juliano sogar einen Handschlag verweigert hatten, stehen wenig später in der Villa alle Zeichen auf Versöhnung. In der ersten "Temptation Island V.I.P."-Folge ist zu sehen, wie sich die Ladys zu einem ernsten Gespräch zurückziehen. "Ich bin nicht so der Typ für Zickendrama. Ich habe eh nicht so viel mit Weibern zu tun – und dann so Zicken, ist nicht so meins", betonte Sandra und stellte klar, dass sie sich freut, sich in Ruhe mit ihrer ehemaligen Nebenbuhlerin aussprechen zu können. "Das hat sich heftig hochgeschaukelt bei uns [...]. Auch wenn du es nicht glaubst, ich wollte dir nie was Böses", beteuerte auch Paulina.

Die Jungs haben in der Villa der vergebenen Männer ebenfalls längst Frieden geschlossen. "Ganz ehrlich, unsere Freundinnen hatten Beef, ich hatte Beef mit deiner Freundin", begann Henrik und wollte das Ganze vergessen. Juliano sah das offenbar genauso: "Ich bin hier bei Temptation und wir wollen unsere Treue testen. Wir machen uns hier eine geile Zeit."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Henrik und Juliano

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de