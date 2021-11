Wie ging es eigentlich Hailey Bieber (24) in den Zeiten, als ihr Ehemann gegen den Rückfall in seine Drogensucht kämpfte? In seiner Dokumentation "Seasons" hatte Justin Bieber (27) vergangenes Jahr über seine ehemalige Drogenabhängigkeit ausgepackt. Zwar kehrte der Musiker den Drogen einst den Rücken, doch die Gefahr eines Rückfalls blieb weiterhin bestehen. Seine Ehefrau erinnerte der Kampf um die Abstinenz an ihre Vergangenheit, denn: Haileys Vater Stephen Baldwin (55) kämpfte früher auch gegen seine Sucht.

"Mein Vater ging immer sehr offen mit seiner Abhängigkeit um und das habe ich immer sehr geschätzt", erzählt Hailey kürzlich im Podcast Victoria’s Secret Voices. Und auch andere Menschen in ihrer Familie haben mit Alkoholsucht oder "verschiedenen Sachen" zu kämpfen gehabt. In kritischen Situationen habe Hailey ihrem Ehemann dann gesagt: "Ist es wirklich ok für dich, das zu tun? Denn du hattest Zeiten im Leben, in denen dir das gar nicht gutgetan hat!"

Die Sorgen um Justin seien allerdings im Großen und Ganzen unbegründet gewesen. "Er ist diesbezüglich sehr selbstreflektiert und geht sehr offen damit um", erklärt Hailey. Dieser offene Umgang wiederum sei schon genau das, was sich seine Liebste von ihm wünsche.

Anzeige

AZ-jul-roll/X17online.com Hailey Bieber und ihr Stephen Baldwin, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Hailey Baldwin und ihr Vater Stephen 2011 in New York

Anzeige

Getty Images Der Sänger Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de