Genau 40 Jahre ist es inzwischen her, dass Prinzessin Diana (✝36) und Prinz Charles (72) sich in einer pompösen Zeremonie das Jawort gaben. Vor allem das extravagante Kleid der jungen Braut dürfte wohl jedem Royal-Fan bis heute in Erinnerung sein. Doch ausgerechnet ihr kultiges Braut-Outfit soll der späteren Prinzessin von Wales ziemlich zu schaffen gemacht haben: Ihre diamantenbesetzte Tiara verursachte ihr während ihres Hochzeitstages üble Kopfschmerzen.

Das verriet ihr Bruder Charles Spencer (57) vor einiger Zeit in einem Interview mit Entertainment Tonight: "Am Abend sind wir zu einer etwas privateren Party gegangen. Dort wirkte sie unglaublich entspannt und glücklich und ich erinnere mich noch, dass sie schreckliche Kopfschmerzen hatte, weil sie es nicht gewohnt war, den ganzen Morgen lang eine Tiara zu tragen." Kein Wunder also, dass ihre Schwiegertochter Herzogin Kate (39) sich 30 Jahre später bei ihrer Hochzeit für eine deutlich kleinere Tiara entschied.

Diana trug an ihrem großen Tag kein Schmuckstück aus der Sammlung der Queen (95) – wie es viele andere royale Bräute tun – sondern ein Erbstück aus ihrer Familie. Die sogenannte Spencer-Tiara wurde in dem Jahr 1919 gefertigt und war ein Hochzeitsgeschenk an Dianas Großmutter Lady Cynthia Hamilton.

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana bei der Hochzeit 1981

ActionPress Prinzessin Diana und Prinz Charles bei ihrer Hochzeit

United Archives GmbH / ActionPress Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag

