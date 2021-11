Viele bekannte Gesichter dürfen mit ihr feiern! Paris Hilton (40) ist endlich unter der Haube, wie das It-Girl selbst im Netz verkündete. Die Blondine und ihr Partner Carter Reum gaben sich am 11. November nach fast zwei Jahren Beziehung das Jawort. Ihre Liebe wollen sie besonders zelebrieren – und zwar ganze drei Tage lang. Diese berühmten Gäste dürfen bei Paris Hochzeit dabei sein!

Wie TMZ berichtet, fand die Zeremonie am Donnerstag, von der es auch schon die ersten Bilder gibt, in Bel Air statt. Neben Paris' Busenfreundin Kim Kardashian (41) durften auch diese Stars nicht fehlen: Die Sängerin Bebe Rexha (32), die Schauspielerin Emma Roberts (30), der "ATL"-Darsteller Evan Ross (33) und die Musikerin Paula Abdul (59) schmissen sich für den Anlass in Schale. Natürlich sind auch die Eltern der Braut, Kathy und Richard Hilton, dabei – und ausgerechnet sie waren laut Medienberichten spät dran!

Doch auch einige andere Celebrities verspäten sich, sodass sich Paris' Zeremonie nach hinten verschob. Eigentlich wollte die 40-Jährige noch bei Tageslicht Ja sagen, doch daraus wurde leider nichts. Ihre Fans dürfen sich bestimmt schon bald auf weitere interessante Details zur Feier freuen.

