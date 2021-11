Endlich war es so weit! Die Unternehmerin Paris Hilton (40) machte Anfang des Jahres herzerwärmende News publik: Ihr Freund Carter Reum hat ihr einen Antrag gemacht. Seitdem gab sie ihren Fans auch regelmäßig Einblicke in ihre Hochzeitsplanung. So verriet das It-Girl bereits, dass sie vermutlich zehn verschiedene Kleider tragen und es eine dreitägige Feier sein wird. Und diese hat jetzt begonnen: Denn Paris hat ihrem Carter endlich das Jawort gegeben!

Das verkündete die 40-Jährige nun auf ihrem Instagram-Kanal mit einem Schnappschuss und gewährt damit einen ersten Blick auf einen ihrer Hochzeitslooks. Paris trägt ein hochgeschlossenes weißes Kleid, welches romantisch mit Blumen bestickt ist. Ihr Gesicht verdeckt sie hinter ihrem Schleier. Darunter schreibt die Beauty: "Mein für immer beginnt heute", und benutzte die Hashtags #JustMarried und #ForeverHiltonReum.

Bereits nach einigen Minuten explodieren die Kommentare unter Paris' Post. Neben zahlreichen Fans gratulieren ihr auch bekannte Hollywood-Gesichter – beispielsweise Schauspielerin Kate Beckinsale (48): "Herzlichen Glückwunsch", schrieb sie und fügte viele rote Herz-Emojis hinzu.

Paris Hilton und Carter Reum, 2021

Paris Hilton, September 2021

Paris Hilton und Carter Reum im Juni 2021

