Hanna Annika (23) macht verdächtige Andeutungen rund um ihr Liebesleben. Nach der Trennung von Till Adam (32) hatte die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin zunächst betont, es in Sachen Beziehung langsam angehen zu lassen. In den vergangenen Wochen wurde die Beauty aber immer wieder mit Bachelorette-Boy Niko Ulanovsky (24) gesichtet. Die Fans vermuteten bereits, dass zwischen den beiden etwas läuft. Jetzt verriet Hanna tatsächlich: Es gibt da wohl jemanden, der ihr den Kopf verdreht.

In einer Fragerunde auf Instagram erkundigte sich ein Follower nach dem Beziehungsstatus der TV-Bekanntheit. Eine eindeutige Antwort ließ sie sich jedoch nicht entlocken. "Manchmal sind Dinge komplizierter, als sie scheinen", deutete Hanna an – führte aber nicht näher aus, woran es gerade hakt. Offenbar hat sie aber wirklich jemand Besonderen kennengelernt, denn die Lehramtsstudentin ergänzte: "Ich tue mich momentan wirklich schwer damit, was ich in die Öffentlichkeit tragen möchte und was nicht." Demnach dürfte es in ihrem Liebesleben ein paar Details geben, die sie aber aktuell lieber für sich behält.

Ob es sich tatsächlich um Niko handelt? Zumindest hatte auch er in einem Q&A angegeben, dass er nicht genau weiß, ob er derzeit noch als Single bezeichnet werden kann. "Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Da ist aber eine Person in meinem Leben, die mir sehr wichtig geworden ist...", gab er sich in seiner Story geheimnisvoll.

Instagram / hannannika_ "Ex on the Beach"-Bekanntheit Hanna Annika

Instagram / niko.ulanovsky Bachelorette-Boy Niko Ulanovsky

Instagram / hannannika_ "Temptation Island"-Teilnehmerin Hanna Annika

