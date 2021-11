Christian Eriksen (29) plant seine Rückkehr auf den Rasenplatz. Der dänische Nationalspieler sorgte bei der diesjährigen Europameisterschaft für einen Schock. Mitten im Spiel brach er zusammen und musste sogar wiederbelebt werden. Im Krankenhaus wurde dem Fußballer anschließend ein Defibrillator eingesetzt. Sein Verein Inter Mailand gab im vergangenen August ein Update – Christian ist demnach in guter körperlicher Verfassung. Steht damit sein Comeback kurz bevor?

Wie La Gazzetta dello Sport berichtet, unterzieht sich Christian aktuell diversen Tests und könnte anschließend in der kommenden Saison wieder spielen – doch wahrscheinlich nicht bei Inter. Die italienischen Vereine erlauben keinen Kontaktsport mit Defibrillator. Deswegen ist der Däne zurück in sein Heimatland gekehrt und befindet sich dort in einem Rehaprogramm und in den Händen eines Herzspezialisten.

Christian könnte nun seine Zukunft in einem anderen Club suchen – und in einem Land, in dem es erlaubt ist, mit Defibrillator zu spielen. Es wird vermutet, dass sein ehemaliger Verein Ajax Amsterdam oder Odense ihm einen Vertrag anbieten könnten.

Christian Eriksen

Christian Eriksen, 2020

Christian Eriksen

