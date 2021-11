Im Hause Ronaldo herrscht gerade Jubelstimmung! Dabei hatte Cristiano (36) erst vor ein paar Wochen allen Grund, die Sektkorken knallen zu lassen, als er verkündete: Er und seine Partnerin Georgina Rodriguez (27) erwarten Zwillinge. Jetzt steht aber nicht der zukünftige Familienzuwachs im Mittelpunkt, sondern die jüngste Tochter des Fußball-Superstars: Alana Martina (4). Sie hat heute Geburtstag – und das feiert ihr Papa mit einer zuckersüßen Fotostrecke!

Via Instagram teilte Ronaldo drei Bilder von der frischgebackenen Vierjährigen und sich – wobei eines schöner als das andere ist. So zeigt Schnappschuss Nummer eins das Vater-Tochter-Duo beim Schaukeln im Garten. Während sein Sonnenschein grinsend durch die Luft schwingt, gibt der Profisportler ihr einen Kuss auf die Wange. Diese goldige Momentaufnahme wird vielleicht nur noch getoppt von dem Schmuse-Schnappschuss der beiden. Durch die Pics wird klar: Der Kicker liebt sein Töchterchen abgöttisch – und das unterstreicht auch nochmals die Bildunterschrift. "Alles Gute zum Geburtstag an Papas Prinzessin! Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, mein Schatz!", schreibt der gebürtige Portugiese.

Er ist allerdings nicht der Einzige, der Alana zu ihrem Ehrentag gratuliert. Auch ihre Mutter Georgina widmet ihrem Engel im Netz ein paar rührende Zeilen. "Alles Gute zum vierten Geburtstag, mein Herz. Wir haben dich erst nur erträumt und dann warst du da. Wir lieben dich unendlich", betont das Model.

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Freudin Georgina Rodríguez und seine vier Kinder

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Tochter Alana Martina

Anzeige

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo und seine Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de